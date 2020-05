Exclusief voor abonnees MAS neemt wegwerpcultuur onder de loep 29 mei 2020

In het MAS kunnen bezoekers terecht voor twee nieuwe expo's en een kleine presentatie: 'Dingen', 'Vloot' en 'Breaking Boundaries'. 'Dingen' is een collectie van filosoof Jaap Kruithof, die zich de vraag stelde: "Wanneer is iets de moeite waar om te bewaren?" Kruithof was verontwaardigd over de wegwerpcultuur en verzamelde afgedankte en goedkope spullen. Na zijn dood kwam zijn verzameling van 10.000 objecten naar het MAS.

