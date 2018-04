Mas bezorgt Lefevere 25ste overwinning Ronde van het Baskenland 09 april 2018

Enric Mas heeft zaterdag de zesde en laatste rit in de Ronde van het Baskenland op zijn naam geschreven. De 23-jarige Spanjaard van Quick.Step Floors bleef na een rit van 122,2 kilometer en aankomst boven in Arrate de Spanjaarden Mikel Landa en Jon Izagirre voor. De Sloveen Primoz Roglic stak de eindzege op zak. Thomas De Gendt kleurde alweer de vroege vlucht, maar het peloton gunde de kopgroep geen ritzege. Mas versnelde op de slotklim, terwijl verderop Landa Roglic en co. ter plekke liet. De Bask van Movistar kwam uiteindelijk te laat om Mas bij te halen. De 25ste overwinning van Quick.Step Floors was zo een feit. Dylan Teuns werd vierde in de rituitslag, De Gendt zesde. (XC)