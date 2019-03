Marx uit 'Lolly Lolbroek' in 'The Voice' 15 maart 2019

00u00 0

In de zesde aflevering van 'The Voice van Vlaanderen' moeten de coaches vanavond voor de voorlaatste keer hun team versterken met onbekende talenten. Toch zijn enkele kandidaten al redelijk bekend met de zangwedstrijd op VTM. Zo waagt de zingende stewardess Robin (26) uit Mechelen zich aan haar tweede 'blind audition'. Deze keer zingt ze 'The Dock of The Bay' van Sara Bareilles. Kandidaat Emily (27) uit Heusden-Zolder was dan weer te zien in het derde seizoen van 'The Voice'. Zij battelde toen binnen Team Regi voor een plekje in de liveshows. Vanavond zingt ze 'One And Only' van Adele.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN