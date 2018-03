Martínez wil op de Heizel blijven 24 maart 2018

De KBVB en stad Brussel onderhandelen over een nieuwe huurovereenkomst voor het Koning Boudewijnstadion én een nieuwe grasmat op de Heizel. Bondscoach Roberto Martínez is in elk geval voorstander, hij is niet tevreden met de huidige staat van het veld. "Wij zijn de ambassadeurs van een trotse natie en daar hoort een perfect veld bij", zei Martínez. "We hebben ook een ploeg die optimaal rendeert op een goed veld. Op deze manier kunnen we ons ook optimaal voorbereiden op het WK." Martínez zei wel dat hij het liefst op de Heizel blijft. "Uitwijken naar andere stadions in België is een optie en daar hebben we ook goede ervaringen mee, maar ik blijf het liefst in Brussel. Daar kunnen we meer supporters ontvangen." (KDZ)

