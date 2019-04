Exclusief voor abonnees Martínez: "Voetbalwereld is klaar voor homoseksuele spelers" 05 april 2019

"Ik denk niet dat uit de kast komen een zorg zou zijn. Ik denk dat de voetbalwereld er klaar voor is." Dat heeft bondscoach Roberto Martínez gezegd op een congres in Wembley over racisme en discriminatie in het voetbal. Hij was er uitgenodigd door onder meer de UEFA en de Engelse voetbalbond FA. "De kleedkamer is een vertrouwde omgeving. Het is een familie. Je wordt beschermd, begrepen én geliefd", zei Martínez. "Wanneer spelers zich outen, worden ze een ambassadeur voor de samenleving. Ik spreek voor mezelf: het zou geen verschil maken. Het zou alleen een zorg zijn als het een speler beïnvloedt inzetbaar te zijn. Ik geloof dat de voetbalwereld klaar is om de spelers vrij en eerlijk te laten zijn, én dat ze gesteund worden." (XC)

