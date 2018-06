Martínez: "Team moet 'feeling' hebben" 02 juni 2018

Roberto Martínez wil vanavond in de eerste plaats een 'ploeg' zien. "Ik moet de mensen ontgoochelen die denken dat we elke wedstrijd met 3-0 zullen winnen. Integendeel, we zullen op het WK voor momenten staan waarin we zullen afzien. Dan moeten we reageren als team. Dat vereist onderlinge feeling op en naast het veld. Spelers zullen elkaar moeten aanvoelen, dezelfde beslissingen nemen... - samen leren om te wínnen. Daar werken we nu aan, en de match tegen Portugal - een uitstekende ploeg - is een eerste test." (SK)