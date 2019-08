Exclusief voor abonnees Martínez over... 31 augustus 2019

...Thorgan & Eden

"Zullen hun blessures dinsdag evalueren"

Geen Witsel, Kompany, Boyata en Castagne - "we kunnen geen risico's nemen, want ze zijn niet volledig fit" - , maar wel de broertjes Hazard. Nochtans liggen Eden (spierletsel) en Thorgan (rib) dezer dagen ook in de lappenmand. "We gaan hun blessures dinsdag evalueren, want ze maken nog een kans om fit te geraken. We hebben nog wat tijd." 't Valt niet uit te sluiten dat Eden tegen Schotland wat wedstrijdritme opdoet met het oog op een terugkeer bij Real.

