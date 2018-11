Martínez opnieuw van de partij 06 november 2018

Aandachtig toeschouwer in Stade Louis II vanavond: Roberto Martínez. Net als in de heenwedstrijd komt de bondscoach scouten, samen met assistent-coach Shaun Maloney en physical trainer Richard Evans. Verwonderlijk is dat niet. Zowel bij AS Monaco als bij Club Brugge lopen (sinds kort) twee Rode Duivels rond. Tielemans en Chadli versus Vanaken en Mechele. Martínez maakt nu vrijdag zijn selectie bekend voor het laatste luik van de groepsfase van de Nations League. De Rode Duivels nemen het volgende week donderdag thuis op tegen IJsland en drie dagen later in Zwitserland. (NP)