Martínez: "Nu beter doen dan in 1986" 14 juli 2018

Hij leek het te menen. Roberto Martínez verklaarde gisteren op zijn 45ste verjaardag ernstig dat de kleine finale geen overbodig duel is. "We zijn hier een dikke maand geweest, het was geweldig, maar we willen dat positieve gevoel behouden met een overwinning", sprak de bondscoach. "Al was het maar om een historisch resultaat neer te zetten. We kunnen beter doen dan in 1986", verwees Martínez naar de vierde plek van de Rode Duivels in Mexico. Ook had de Spanjaard lof voor Eden Hazard - "hij kan bij elk topteam mee", was het antwoord op een vraag over de interesse van Real Madrid - en Lukaku - "hij is een killer in de zestien". Over zijn opstelling spuide Martínez mist: "We gaan de best mogelijke ploeg opstellen, maar het is logisch dat we na zo'n intense periode zien wie inzetbaar is." Vrij vertaald: schrik niet als er in beperkte mate geroteerd wordt. (PJC)

HLN