Martínez: "Interesse Barça is compliment" 06 juni 2019

Als egoboost kon het tellen. Roberto Martínez kwam gisteren voor het eerst terug op de interesse van FC Barcelona. "Dat is een compliment. In ieder beroep is het positief als ze zo over je spreken. Maar het is duidelijk waar ik me op focus. We proberen ons te kwalificeren voor het EK en niks kan me daarvan afleiden." Zijn smaakmaker Eden Hazard staat dan weer dicht bij Real. "Hij is nu 28 en klaar voor elk project. Als hij naar Real Madrid gaat, zal hij gereed zijn om die ploeg te leiden." (VDVJ)