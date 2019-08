Exclusief voor abonnees Martínez: "Had Yari misschien niet opgeroepen als Anderlecht goed draaide" 31 augustus 2019

00u00 0

De voetbalromanticus in de bondscoach kwam opnieuw naar boven. "Yari doet me wat denken aan de jonge Tielemans - van in het begin maakte hij indruk. Er wacht hem dan ook een fantastische toekomst. Yari zal een ambassadeur voor het Belgische voetbal worden", weet Martínez. "Hij verdient een kans in deze generatie."

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis

Meer over Yari

sportdiscipline

voetbal

sport