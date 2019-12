Exclusief voor abonnees Martínez geeft inzage in EK-plannen: Tubeke is uitvalsbasis, minikamp in Kopenhagen 10 december 2019

In een interview met Sporza gaf Roberto Martínez inzage in zijn plannen voor het EK. "Ons basiskamp zal in Tubeke zijn", vertelt de bondscoach. "Tussendoor zal er een minikamp in Kopenhagen zijn na onze tweede match (tegen Denemarken, red.). Vandaar reizen we door naar Sint-Petersburg voor onze derde wedstrijd (tegen Finland, red.). Uiteindelijk zullen we zo even veel of even weinig reizen als op het WK. Het voordeel van Tubeke is dat de spelers vaker bij hun familie kunnen zijn."

