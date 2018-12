Martínez denkt aan assistent voor EK 24 december 2018

00u00 0

Roberto Martínez is bijzonder tevreden met de staf waarmee hij de EK-kwalificaties kan aanvatten. "Dat moet volstaan voor de kwalificatiewedstrijden", zegt de bondscoach. "Maar als we naar het eindtoernooi gaan, wil ik er nog graag een assistent bij. Ik heb daarbij een duidelijk profiel in gedachten."