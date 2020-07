Exclusief voor abonnees MARTINEZ: "De Bruyne is mijn speler van het jaar" 08 juli 2020

Henderson, Van Dijk en Mané staan op het lijstje kandidaten voor de PFA Player of the Year, Engelands meest prestigieuze individuele bekroning. Bondscoach Martínez kiest echter voor De Bruyne. "Ik kijk naar alle wedstrijden van Kevin. Vorige week bekeek ik ook de match tegen Liverpool en voor mij was het overduidelijk: zij zijn het beste team dit seizoen. Een waardige kampioen. Maar je moet durven toegeven dat Kevin de beste speler is in de Premier League. Hoe hij matchen beïnvloedt... Hij is de speler die de pass geeft die niemand anders ziet." (KTH)