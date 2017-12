Martínez analyseert Clásico op Eleven Sports 00u00 0

Wie zich altijd al eens heeft afgevraagd hoe een tactische bespreking van Roberto Martínez klinkt, moet vanmiddag afstemmen op Eleven Sports. De bondscoach van de Rode Duivels zal voor aanvang van de Clásico Real Madrid en FC Barcelona analyseren. Tijdens de rust is er ook een reportage met Martínez, die het niet alleen over de Clásico en zijn ideale elf zal hebben, maar ook over de Catalaanse onafhankelijkheidssituatie. Nog dit: Gilles De Bilde zal mee het commentaar verzorgen. (NP)