Exclusief voor abonnees Martine Tanghes eerste journaal na overlijden echtgenoot 10 april 2019

00u00 0

Met een item over de dood van Paul Severs opende Martine Tanghe (63) gisterenavond het avondjournaal op Eén. Het was de eerste keer sinds het overlijden van haar echtgenoot, voormalig VRT-journalist en tv-producer Jos Van Hemelrijck, dat ze op tv te zien was. Tanghe presenteerde 'Het journaal' in een effen zwarte outfit en op haar gebruikelijke rustige en warme manier. Jos Van Hemelrijck overleed op 24 maart op 71-jarige leeftijd en werd daarmee een jaar ouder dan Paul Severs. (SD)

