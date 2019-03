Exclusief voor abonnees Martine Tanghe verliest echtgenoot: oud-journalist Jos Van Hemelrijck overleden 26 maart 2019

Voormalig VRT-journalist en tv-producer Jos Van Hemelrijck is zondagavond op z'n 71ste overleden. De man van Journaal-anker Martine Tanghe (63) werkte 40 jaar lang bij de openbare omroep. In 1969 begon hij bij de radio, in 1977 werd hij journalist op de nieuwsdienst. Hij werkte onder meer voor 'Panorama', 'Terzake' en 'De zevende dag'. In 2004 stapte hij over naar Canvas en werd producer van het wetenschappelijke magazine 'Overleven'. Hij verbleef maandenlang op de Zuidpool, voor een docureeks over de bouw van de Belgische poolbasis Prinses Elisabeth. Van Hemelrijck ging eind 2009 met pensioen en bracht sindsdien veel tijd door op zijn zeilboot. Varen was zijn passie.

