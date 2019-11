Exclusief voor abonnees Martin laat olympische tijdrit schieten 29 november 2019

Viervoudig wereldkampioen tijdrijden Tony Martin zal volgend jaar niet starten in de tijdrit op de Olympische Spelen. "Mijn manager ging een kijkje nemen in Tokio en schat het parcours extreem zwaar in", vertelde de 34-jarige Duitser op MDR Radio. "Het is geen makkelijke beslissing, maar ik richt mijn blik al op het WK van 2020 in Zwitserland. Dat parcours ligt me beter." De tijdrit in Tokio is 44,2 km lang en kent 846 hoogtemeters. Fabian Cancellara veroverde in 2016 het tijdritgoud op de Spelen in Rio

