Bij dat artikel kan je enkel concluderen dat de zaakvoerder van het martelkamp voor eenden egocentrisch is. Filip Callemeyn vindt het "een schande dat Ben Weyts voor het dierenwelzijn opkomt, terwijl een pak mensen niet weet of ze de volgende dag hun kinderen zullen kunnen eten geven". Amper een paar zinnen verder vertelt hij dat een werknemer niet kan komen werken omdat die geen geld heeft voor brandstof. Heeft hij daar dan geen hulp geboden? Beweren dat dwangvoeren niet pijnlijk is, is ook niet geloofwaardig. Los van de zeer barbaarse praktijken is foie gras eten niet echt gezond. Uiteindelijk eet je een zwaar zieke lever op. Minister Weyts zou nog een stap verder moeten gaan en een totaalverbod invoeren op de verkoop van foie gras in België. Goed dat Weyts alle pelsfokkerijen verbannen heeft. Bont wordt gedragen door prachtige dieren en afschuwelijke mensen.

Jan Lesaffre, Kortrijk

