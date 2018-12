Mars tegen Marrakesh, Politie én Media 17 december 2018

00u00 0

De Mars tegen Marrakesh is uitgemond in een Mars tegen de Politie én de Media. Liefst 96 deelnemers werden opgepakt, nadat er op het Brusselse Schumanplein rellen waren uitgebroken. Vijf verdachten zijn gerechtelijk aangehouden voor vernielingen en weerspannigheid tegenover de politie, een zesde zit vast voor drugsfeiten. "Rellen als deze maken we bij de Brusselse politie wel vaker mee. Nieuw is de agressie tegenover journalisten", zegt woordvoerder Olivier Slosse. Iets wat ook onze reporters aan den lijve ondervonden.

Dit artikel krijg je cadeau Log je hieronder in en lees het volledige artikel gratis.

Meer zelfs, tot eind 2018 krijg je elke dag een HLN+ artikel cadeau! Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Dit artikel krijg je cadeau Log je hieronder in en lees het volledige artikel gratis.

Meer zelfs, tot eind 2018 krijg je elke dag een HLN+ artikel cadeau! Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN