Mars tegen Marrakesh: drie deelnemers voor rechter 24 januari 2019

Drie personen die opgepakt werden bij de Mars tegen Marrakesh moeten vandaag voor de rechter komen. Eén beklaagde verschijnt omdat hij de politie bekogelde met projectielen. De tweede zou pepperspray gebruikt hebben tegen een agent. De derde werd opgepakt omdat hij in de nasleep van de betoging op Facebook gedreigd zou hebben met een aanslag op de VRT. Op 16 december kwamen ongeveer 5.500 betogers naar de Mars tegen Marrakesh om te protesteren tegen het VN-migratiepact dat de Belgische regering ondertekende. De mars eindigde op het Brusselse Schumanplein. Daar ontaardde de manifestatie in confrontaties tussen extreemrechtse betogers, voetbalhooligans en de politie. De betogers gooiden met stenen, hekken, verkeersborden en vuurwerk naar de politie. Agenten zetten pepperspray en traangas in om de menigte uiteen te drijven. De politie pakte negentig mensen administratief op en zes gerechtelijk. Tegen drie van die laatsten loopt nog verder onderzoek. (SRB)

