Marreh (Eupen) is eerste aanwinst 08 januari 2020

AA Gent heeft zijn eerste winterversterking beet. Sulayman Marreh (23) komt over van Eupen en tekende bij de Buffalo's een contract tot 2023. Hij arriveerde gisteren in Oliva. Meetrainen zat er nog niet in - één transferdocument ontbrak nog - maar de middenvelder is opgelucht dat hij eindelijk bij een topclub zit. "Vorige zomer was er al interesse van AA Gent, maar eindelijk is het gelukt." De Gambiaanse international heeft er al een heel parcours op zitten, via Granada, Valladolid, Almeria en Watford. "In Engeland kreeg ik geen werkvergunning, daarom moest ik uitgeleend worden. Nu hoop ik de draad weer op te pikken. Mijn beste positie is de '6', maar ik kan ook op de '8' of centraal in de verdediging spelen. Castro-Montes en Milicevic vertelden me heel veel goeds over Gent, ik hoop hier weer stappen vooruit te zetten." (RN)

