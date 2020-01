Exclusief voor abonnees Marreh (Eupen) in beeld als back-up Owusu 07 januari 2020

In de zoektocht naar een bijkomende verdedigende middenvelder, valt bij AA Gent opnieuw de naam van Sulayaman Marreh. De 23-jarige Gambiaanse international was vorige zomer al in beeld, maar bleef uiteindelijk bij Eupen. Frank Boya lijkt nog altijd de eerste piste als doublure voor Owusu, maar met Marreh heeft Gent een alternatief in het vizier. Marreh heeft net als Boya het voordeel dat hij ook centraal in de defensie kan uitgespeeld worden. Owusu (adductoren) moest gisteren de training overigens na een halfuur staken. Dejaegere is zo goed als hersteld van zijn sleutelbeenbreuk en trainde voorzichtig mee. Enkel Derijck werkte individueel met de kine.