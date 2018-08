Marokko voert militaire dienstplicht weer in 22 augustus 2018

Marokko gaat de militaire dienstplicht weer invoeren. Dat heeft de regering maandag beslist. Jongeren tussen 19 en 25 jaar zullen opnieuw één jaar moeten dienen. Bedoeling is "de integratie van jongeren in het beroeps- en sociale leven" te verbeteren, zo luidt het in een communiqué van het Marokkaanse koninklijk paleis.

