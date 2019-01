Marokko pakt IS'er op die Belg uit Syrië wou smokkelen 22 januari 2019

In Marokko is een Syriër gevat die geld zou hebben overgemaakt aan de terreurgroep Islamitische Staat. Dat gebeurde gisterochtend in de stad Casablanca. Volgens de lokale pers diende het geld om een Belgische Syriëstrijder uit het oorlogsgebied weg te smokkelen. Het zou gaan om 'Abu Samra', een schuilnaam die ons uitsluitend bekend is als Soufian Defauwe, een Brusselaar van 27 die sedert juli 2014 in Syrië zit. Maar of het over hem gaat, is niet bevestigd. En het is ook niet duidelijk of de Belg naar huis wilde terugkeren of zich elders verschuilen. (GVV)