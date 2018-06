Marokko kandidaat voor WK 2030 15 juni 2018

Marokko blijft niet bij de pakken zitten. Eén dag nadat ze naast het WK van 2026 grepen, dat aan de gezamenlijke kandidatuur van de VS, Canada en Mexico is toegewezen, besliste het Afrikaanse land om zich kandidaat te stellen als gastland voor het WK van 2030. Het zal de zesde poging van Marokko zijn om het WK naar hun land te halen. Volgens Britse media zou ook Engeland overwegen om hun kandidatuur voor 2030 in te dienen. (VH)

