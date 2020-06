Exclusief voor abonnees Marnix Peeters hervat tocht door Oost-België 03 juni 2020

00u00 0

Hij heeft een paar weken stilgelegen, maar Marnix Peeters (54) gaat weer op stap in zijn geliefde Oostkantons. In zijn 'Iedereen beroemd'-rubriek 'De Oostkantons' trekt de schrijver door de streek waar hij woont om de Oost-Belgen te feliciteren met hun honderdjarig bestaan. In de aflevering van vanavond vertelt Peeters hoe hij corona beleeft en laat hij zien hoe zijn streekgenoten omgaan met de lockdown. Zo bestaat bijvoorbeeld de gewoonte om overal geverfde stenen achter te laten, een beetje zoals de berenjacht bij ons. Verder brengt Peeters ook de traditie van het 'ganshauen' in beeld. Daarbij worden deelnemers geblinddoekt en proberen ze vervolgens een gans te onthoofden, om zo tot ganzenkoning te worden uitgeroepen. 'De Oostkantons' loopt nog vier weken, tot het einde van 'Iedereen beroemd'. (DBJ)

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen