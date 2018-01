Marlon Sagan krijgt pauselijke doop 00u00 0

Marlon Sagan, de zoon van Peter Sagan die in oktober vorig jaar werd geboren, zal op 24 januari in de Sixtijnse kapel worden gedoopt door paus Franciscus. Drievoudig wereldkampioen Sagan zal zich weliswaar een beetje moeten reppen. Hij is dan net terug van de Tour Down Under in Australië. Maar dat hindert niet. Sagan is erg katholiek. Voor wat hoort wat natuurlijk. Bij zijn bezoek zal Sagan een gepersonaliseerde 'pauselijke' fiets schenken aan de kerkvorst. De fiets is helemaal wit, draagt het pauselijke zegel en op het frame staat de naam Franciscus, naast de Argentijnse vlag. (MG)