Marleen Merckx verliest haar broer 30 maart 2020

00u00 0

Actrice Marleen Merckx (61) heeft afscheid moeten nemen van haar broer Peter. Dat kondigde ze zelf aan op Instagram. "Vaarwel broertje, I Love you." Die woorden schreef Marleen - Simonneke in 'Thuis' - bij een foto waarop ze samen met Peter te zien is. Onder anderen Hilde De Baerdemaker, Leen Dendievel, Stany Crets, Tine Priem, Ann Van Elsen en Katja Retsin lieten steunbetuigingen achter. "Geen woorden", "Veel sterkte" en "Mijn deelneming", schreven ze. Peter Merckx was actief in de toeristische sector, waar hij onder meer cruises organiseerde.

