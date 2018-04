Marleen Merckx stapt op 'De Columbus' 24 april 2018

Met wekelijks meer dan 830.000 kijkers mag het wel duidelijk zijn: 'De Columbus' - met één bekende gast, één tot mobilhome omgebouwde bus en vooral géén vastgelegde route - slaat aan. In de uitzending van vanavond pikt Wim Lybaert 'Thuis'-actrice Marleen Merckx op voor een vierdaagse met zijn bus. Marleen - al jaren beter bekend als 'Simonneke' - is erg avontuurlijk. En dat ze op voorhand niet weet wat hun bestemming is, deert haar niet. Ze houdt van lange wandelingen in de bergen, vertelt ze. Maar die zijn niet meteen ergens te bespeuren. En dus geniet ze van wat het pad van de Columbus kruist, ze laat met plezier alles los. Volgende week trekt Lybaert er met Jef Neve op uit. (TDS)

