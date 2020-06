Exclusief voor abonnees Marleen Merckx knoeit in de keuken 17 juni 2020

Marleen 'Simonneke' Merckx (62) knoopt vanavond haar bakschort om in 'Bake Off @ Home', waar ze zich waagt aan zogenoemde 'hot crust pastries'. Dat is een soort gebak dat wordt gebruikt om hartig gebak te maken, zoals varkensvleespasteien en wildtaarten. Een moeilijke opdracht die ze kreeg van Peter Slight Jr., de Britse Oostendenaar die zich in het laatste seizoen van 'Bake Off Vlaanderen' onderscheidde als 'king of technicals'. Het is een kolfje naar de hand van Merckx, die zelf zegt geen zoetekauw te zijn, maar helemaal van een leien dakje gaat het toch niet. Wanneer de 'Thuis'-actrice de deegvormpjes wil maken, blijven ze plakken aan de vorm en moet ze de hulp van bakgoeroe Regula Ysewijn inschakelen.

