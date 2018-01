Marlène de Wouters (54) is weer verliefd 00u00 0

Vijf jaar na haar scheiding van Hervé van Wassenhove geeft Marlène de Wouters de liefde weer een kans. De voormalige VTM-coryfee verloor haar hart aan Tanguy (51), zakenman en telg van het adellijke geslacht Nève de Mévergnies. "Ja, ik heb een nieuwe vriend. En 't was liefde op het eerste gezicht", vertelt ze in 'Dag Allemaal'. "Tanguy en ik leerden elkaar kennen via de liefdadigheidsevenementen die hij in Franstalig België organiseert. Hij vroeg of ik mee m'n schouders wilde zetten onder 'Dine With A Star', waarbij mensen kunnen bieden op een etentje met een bekende landgenoot. Er was een geweldige klik. Niet dat we direct tot over onze oren verliefd werden, maar we gaven elkaar wel een goed gevoel. En geleidelijk aan werd het meer." Met haar ex Hervé heeft Marlène drie kinderen: Emily (25), Cédric (24) en Juliette (20). Ook Tanguy heeft drie kinderen, ongeveer even oud als die van Marlène. (FV)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN