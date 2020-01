Exclusief voor abonnees Marktstraat tijdje afgesloten door rook in kelder flatgebouw 22 januari 2020

00u00 0

De Marktstraat in het centrum van Izegem is gisteren een half uur afgesloten. Aanleiding was rook in de berging in een ondergrondse parkeergarage van een appartementsgebouw. Rond 16 uur vulde de ondergrondse garage van een flatgebouw tussen Takka Fashion en Kruidvat zich met rook. De brandweer snelde ter plaatse, maar kon de brand niet meteen detecteren. De rook bleek uiteindelijk afkomstig van een ventilatiebuis van de ondergrondse garage die uitmondt in het voetpad van de Marktstraat. Het ventilatierooster wordt door veel voorbijgangers gebruikt als vuilnisbak voor hun sigarettenpeuken. Vermoedelijk heeft een smeulende peuk de rook veroorzaakt. Door het voorval bleef ook Kruidvat even gesloten. (LSI)

