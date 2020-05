Exclusief voor abonnees Marktkramers zijn boos om uiteenlopende regels 25 mei 2020

De regels voor de heropstart van de openbare markten verschillen erg tussen de steden en gemeenten, en dat leidt tot ongenoegen bij de marktkramers. In een bevraging van ondernemersorganisatie NSZ bij 283 marktkramers zeggen twee op de drie dat er onduidelijke communicatie is rond de heropstart. "Heel wat marktkramers weten net voor de start van een markt niet of de markt doorgaat en of ze er mogen staan", zegt Christine Mattheeuws (NSZ). "Zo ging Antwerpen herbekijken of de Vogelenmarkt toch niet dit weekend al kon worden hervat, maar de marktkramers hebben daar vervolgens niets meer over vernomen. In Gent gebeurt de verdeling van de kramen op de markt van Ledeberg dan weer per loting, in plaats van ervoor te zorgen dat er van elk type kraam iets staat."

