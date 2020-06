Exclusief voor abonnees Marktaandeel Electrabel boven 40% 26 juni 2020

Het marktaandeel van energieleverancier Engie Electrabel is in mei met 1,28 procentpunt aangedikt tot 40,04% in Vlaanderen, berekende de energieregulator Vreg. Het gaat om het hoogste marktaandeel voor de marktleider sinds april vorig jaar. Ook voor aardgas ging het marktaandeel van Engie Electrabel erop vooruit. Het klom met 1,64 procentpunt tot 37,47%. Ook dat is het hoogste sinds april 2019. Electrabel kon heel wat nieuwe klanten lokken door een grote groepsaankoop voor elektriciteit en aardgas in West-Vlaanderen te winnen.