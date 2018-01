MARKE-WEBIS A-PUURS 1-3 00u00 0

Volleybal

De eerste set ging gelijk op, maar in moneytime kon Marke-Webis het aanvallend afmaken. Ook de tweede set verliep spannend, maar ditmaal kreeg Puurs drie setballen om de gelijkmaker te scoren. In de derde set keek de thuisploeg halfweg tegen een achterstand van vijf punten aan, maar die werd nog volledig goed gemaakt. Enkele foutjes op het einde leidden echter weer tot verlies. In set vier werd weer duidelijk dat beide ploegen elkaar waard waren, maar het beter aanvallende werk van Puurs bezorgde de Antwerpenaars terecht de winst.

