Mark Williams van de caravan naar de wereldtitel

15 jaar na zijn laatste wereldtitel heeft Mark Williams zich gisteren voor de derde keer tot wereldkampioen snooker gekroond. In een zinderende finale klopte de Welshman zijn Schotse opponent John Higgins met 18-16. Tot 7-7 hielden beide zwaargewichten mekaar in evenwicht, maar dan plaatste Williams een tussenspurtje. Van 11-7 ging het naar 15-10 bij aanvang van de laatste sessie. Higgins zorgde bijna voor een sensationele comeback en kwam terug tot 17-16. In het laatste frame snookerde Williams zich naar de wereldtitel na een geweldige pot in de middenpocket. "Wat een geweldig gevoel", zie Williams achteraf. "Vorig jaar bekeek ik dit toernooi vanuit een caravan met een biertje en nu sta ik hier. Ongelooflijk." Williams mocht in de Crucible ook een cheque van bijna 500.000 euro cashen.

