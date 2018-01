Mark Wahlberg geeft omstreden salaris aan goede doel #MeToo 00u00 0

Mark Wahlberg doneert de 1,5 miljoen dollar (1,2 miljoen euro) die hij kreeg voor de nieuwe opnames van 'All the Money in the World' aan Time's Up, een fonds dat juridische steun biedt aan slachtoffers van seksuele intimidatie. Hij doet dat nadat was gebleken dat zijn tegenspeelster Michelle Williams minder dan 1.000 dollar (820 euro) kreeg voor hetzelfde werk. Williams reageerde meteen positief. "Vandaag is voor mij een van de meest memorabele dagen van mijn leven", liet ze weten. Ook het agentschap dat beide acteurs vertegenwoordigt, zal 500.000 dollar (410.000 euro) storten in het fonds.