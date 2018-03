Mark Vanlombeek 07 maart 2018

00u00 0

Mark Vanlombeek

Ik denk met veel heimwee terug aan het begin van de jaren 70 toen we samen voor de CM - verbond Brussel - kinderen en jongeren hebben begeleid tijdens hun vakanties aan zee, in de Ardennen en Zwitserland. Met Mark samenwerken was tof en we hebben dan ook ontzettend veel plezier gemaakt.

François Van den Broeck, Kapelle-op-den-Bos

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN