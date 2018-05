Mark Tijsmans op N-VA-lijst: "Helemaal uit mezelf lid geworden" 28 mei 2018

Acteur en schrijver Mark Tijsmans staat in oktober op de 51ste plaats van de N-VA lijst in de stad Antwerpen. Kortom, vijfde laatste en dat was ook de bedoeling. "Ik wil het beleid van N-VA steunen, want zes jaar zijn niet voldoende om negentig jaar socialisme te veranderen."

HLN