Mark Eyskens (85) kandidaat voor CD&V in Leuven 25 augustus 2018

00u00 0

De 85-jarige Mark Eyskens is bij de komende verkiezingen opnieuw kandidaat op de Leuvense CD&V-lijst. Eyskens kreeg de 41ste plaats van 47. Hij was ook in het verleden bij lokale verkiezingen in Leuven herhaaldelijk kandidaat. In 2006 haalde hij 1.025 stemmen en werd verkozen, maar stelde zijn zetel ter beschikking. In 2012 raakte hij met 554 voorkeurstemmen niet verkozen. Mark Eyskens was van april tot december 1981 premier van België. Hij was ook minister van Financiën, van Economische Zaken, van Ontwikkelingssamenwerking en van Buitenlandse Zaken. Van 1977 tot 2003 zetelde hij in diverse parlementen.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN