Mario Kart? Zeg maar Mertens Kart! 02 augustus 2018

Altijd in voor een grapje, Dries Mertens (31). De Rode Duivel zit momenteel in het Japanse Tokio en blaast stoom af na het WK voetbal door er rond te racen. Niet in een bolide, weliswaar, maar op z'n 'Mario Karts'. Mertens hulde zich in een Luigi-kostuum en reed in een kart door de Japanse straten, nét zoals in het Nintendo-spel. Plezier gegarandeerd - al hopen we dat hij niet uitglijdt over een bananenschil. (MVO)

