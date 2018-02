Marine vervangt fregatten en mijnenjagers 20 februari 2018

00u00 0

Defensie is van plan om twee fregatten en zes mijnenjagers uit de vaart te nemen en te vervangen door nieuwe vaartuigen. Dat is gisteren gezegd bij de voorstelling van de toekomstplannen van de marine. De Belgische schepen hebben een druk jaar in het vooruitzicht. De Louise-Marie neemt momenteel deel aan een NAVO-operatie tegen terrorisme in het Middellandse Zeegebied. Het commando- en logistieke ondersteuningsschip Godetia gaat zoals bijna elk jaar op missie in Afrika, om er de plaatselijke marine op te leiden in de strijd tegen piraterij. Die missie loopt van 5 maart tot 5 mei. Ook voor onze kust blijft de marine waakzaam, want er is steeds meer sprake van een internationale dreiging, onder meer door de aanwezigheid van Russische schepen in de Noordzee. De marinecomponent heeft nu zowat 1.740 matrozen, onderofficieren en officieren in dienst. Velen van hen gaan de komende jaren met pensioen. Dit jaar moeten daarom 250 nieuwe personeelsleden gezocht worden, op termijn zijn er 600 vacatures in te vullen.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN