Marine Le Pen voor rechter na verspreiden van IS-foto's 13 juni 2019

Marine Le Pen moet voor de rechter komen omdat ze beeldmateriaal van terreurgroep IS getweet heeft. De voorzitster van de Franse extreemrechtse partij Rassemblement National (RN) moet zich verdedigen voor "verspreiding van gewelddadige beelden". Le Pen had in december 2015, enkele weken na de IS-aanslagen in Parijs, drie foto's gedeeld waarop folteringen en executies door IS waren te zien. Ze deed dat nadat een journalist het Front National, zoals de partij toen heette, vergeleken had met IS.

