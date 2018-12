Marin: "Ik zou zoon Hagi graag naast me hebben" 05 december 2018

Roemeense sites blíjven erover schrijven: 'Standard wil Ianis Hagi.' Vandaar ook dat lokale journalisten Standard-middenvelder Razman Marin op het Gala van de Roemeense Voetballer van het Jaar gevraagd hebben of de 20-jarige zoon van legende Gheorge een meerwaarde zou kunnen bieden op Sclessin. "Ik zou hem graag naast me hebben", was Marin eerlijk. "Toen de clubleiding me afgelopen zomer mijn mening vroeg, heb ik alles gezegd wat ik wist." Wellicht onbewust bevestigde Marin zo dat Standard Hagi effectief op het oog heeft, maar het is onduidelijk of de club deze winter zal doordrukken voor de Viitorul-middenvelder. (PJC)

