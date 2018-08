Marin: "Durven uitgaan van eigen sterkte tegen Ajax" 04 augustus 2018

00u00 0

Na de 0-0 op de Freethiel richt Standard nu de blik op de Europese match van dinsdag tegen Ajax. "We moeten thuis het verschil proberen te maken, al wordt dat niet makkelijk. Iedereen weet wat voor een sterke ploeg Ajax is", aldus Razvan Marin, gisteravond de gevaarlijkste man bij Standard. "Toch moeten we durven uitgaan van onze eigen sterkte. Ondanks het puntenverlies tegen Beveren proberen we vooral het positieve mee te nemen. Eigenlijk hadden we altijd moeten winnen, alleen kroonde Davy Roef zich met enkele goede saves tot man van de match." (KDC)