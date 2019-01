Marijn Devalck speelt hoofdrol in volksfilm 'Adam en Eva' 09 januari 2019

'F.C. De Kampioenen'-acteur Marijn Devalck (67) speelt binnenkort de hoofdrol in de romantische volksfilm 'Adam en Eva'. Eerst kruipt Devalck nog even in de huid van Balthasar Boma voor de opnames van de vierde Kampioenenfilm. Maar vanaf april ruilt hij zijn kitscherige villa voor een chic chateau, want in 'Adam en Eva' speelt hij een kasteelheer uit de Vlaamse Ardennen.