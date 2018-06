Mariette (89): "Sorry, verplegers. Als we WK winnen, breken we het kot af" En ze leerde rusthuis het volkslied en supporteren Redactie

23 juni 2018

00u00 0 De Krant Tous ensemble, ook als je 89 bent. Tweeduizend landgenoten supporteren vanmiddag in Moskou voor de Rode Duivels, maar de grootste fan zit in een zetel in woonzorgcentrum Paaleyck in Kapelle-op-den-Bos. De 89-jarige Mariette Dons zorgde er eigenhandig voor dat het hele rusthuis zwart, geel en rood kleurt. "We mogen toch fier zijn op ons land?"

"Schrijf maar op: België klopt Tunesië met 3-0." Terwijl ze een pronostiekje uit de losse pols schudt, duwt de 89-jarige Mariette Dons haar rollator enkele meters vooruit. Als het even kon, zat ze vandaag in Rusland om de Rode Duivels naar de overwinning te stuwen, maar ze neemt genoegen met een plaatsje in één van de comfortabele zetels van woonzorgcentrum Paaleyck in het Vlaams-Brabantse Kapelle-op-den-Bos.

"Gelukkig heb ik het hier ook tot een klein stadion omgetoverd." De hele eetzaal is versierd met zwarte, gele en rode ballonnen en overal hangen tricolore vlagjes. "Helemaal mijn idee. Een wereldbeker kan je toch niet zomaar voorbij laten gaan? Voetbal is mijn passie. Als je op mijn leeftijd geen passie meer hebt, loop je niet meer lang rond op deze planeet. Gelukkig volgde de directie mijn idee om de WK-sfeer naar ons woonzorgcentrum te halen, want ondertussen hebben ook heel wat andere bewoners de voetbalkriebels gekregen."

