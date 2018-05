Marie Verhulst is het nieuwe gezicht van Studio 100 TV: "Volledig achter papa's rug geregeld" Redactie

19 mei 2018

00u00 0 De Krant Studio 100 TV heeft een gloednieuwe presentatrice: Marie Verhulst (22). Daarmee is ook de jongste telg van Gert Verhulst, na zoon Viktor (23), gelanceerd in de familiebusiness.

Marie Verhulst presenteert vanaf vandaag op Studio 100 TV en versterkt zo James Cooke (33) en Joyce Beullens (34). Een nieuw dreamteam lijkt geboren. Maar vooral ook een nieuw tv-talent. Want na de populaire Studio 100-serie 'Ghost Rockers', waarbij Marie ook al vier jaar zingt en optreedt - bokste ze zich naar de overwinning in 'Boxing Stars' én kookt ze nu de ziel uit haar lijf in '2 Sterren Restaurant' op VTM. Er is geen ontwijken meer aan de jongste telg van de familie Verhulst. "Ik wil me nog niet vastpinnen op één ding. Ik ben nog maar 22, hé. Ik wil nog zoveel mogelijk leren en zien" , zegt ze. "En als de mensen mij beu worden, moeten ze maar wegzappen. (lacht)"

'Pas over 10 jaar wil ik presenteren', zei je een half jaar geleden nog.

Je hebt 30% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN