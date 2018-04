Marie Verhulst & Andy Peelman OOK ZIJ STRIJDEN MEE 17 april 2018

Vegetarische frituur?

Ze liepen elkaar tegen het lijf in de coulissen van 'Boxing Stars', en nu nemen 'Ghostrockers'-actrice Marie Verhulst (22) en 'Buurtpolitie'-ster Andy Peelman (34) de handschoen op in de keuken. Misschien met vegetarische gerechten, dankzij niet-vleeseter Marie. "Veggie is niet enkel voor geitenwollensokken." Andy werkte jaren in de horeca en gaat er prat op dat hij vijf borden tegelijk kan dragen. "Ik ben in België gebleven voor mijn moeder, anders had ik met mijn vrouw al lang een luxefrituur geopend in Duitsland."

